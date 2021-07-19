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مصر.. خروج عربتي قطار "الإسكندرية - القاهرة" عن القضبان (فيديو)

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مصر.. خروج عربتي قطار
Reuters
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أعلنت هيئة السكة الحديد في مصر، خروج عربتي قطار ركاب "الإسكندرية - القاهرة"، أثناء دخوله محطة رمسيس بالقاهرة عن القضبان.

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وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إن خروج عربتي عن القضبان بمحطة رمسيس بالقاهرة، لم يؤثر على سير حركة مسير القطارات بجميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، منوها إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء خروج عربات القطار الروسي عن مساره، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر بشرية.

وأوضح المصدر، أن الهيئة تواصل تسيير رحلات قطارات عيد الأضحى 2021، على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يومياً، منوها إلى أنَ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

المصدر: الوطن

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