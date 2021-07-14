 
مباشر

مصر.. فيديو لضرب أمين شرطة بشكل مبرح يثير ضجة في البلاد

أخبار العالم العربي

مصر.. فيديو لضرب أمين شرطة بشكل مبرح يثير ضجة في البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qttz

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يظهر قيام عدد من بائعي التذاكر في أحد القطارات بالتعدي على أمين شرطة، في محطة قطار بركة السبع، بمحافظة المنوفية.

إقرأ المزيد
انتشار فيديو يثير غضبا واسعا في مصر
انتشار فيديو يثير غضبا واسعا في مصر

ويظهر في الفيديو حديث لأحد الشبان يقول فيه: "عيب تضربوا راجل كبير كدا، وكمان لابس ميري".

وأكد متداولو الفيديو أن الواقعة حدثت في القطار الروسي الجديد خط "القاهرة - الإسكندرية"، الساعة 9:30 صباحا، وأضاف أحدهم: "للأسف الشديد أن الواقعة مع أمين شرطة لابس ميري، اتلمو عليه الكمسارية وضربوه عشان التذكرة، والكمساري قالوا هسلمك، الراجل قالو مش معايه فلوس، اتلمو عليه وضربوه بجد".

من جانبه، نفى مصدر مسؤول بمديرية أمن المنوفية، تحرير أي محاضر بهذا الشأن بقسم شرطة بركة السبع، مؤكدا أن ناظر المحطة لم يتقدم بأي إخطارات بوجود مثل هذه الواقعة، ورجح أن تكون الواقعة قد حدثت في وقت سابق، ولكن جرى نشر الفيديو اليوم، تزامنا مع الفيديو الخاص بواقعة قيام أحد بائعي التذاكر في قطار منوف بالتعدي على أحد الركاب، بأن صفعه على وجهه، أمام ابنته الطفلة وباقي المواطنين، لامتناعه عن سداد غرامة بقيمة 21 جنيها.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا