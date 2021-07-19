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حريق في قاعدة الإمام علي الجوية جنوبي العراق

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حريق في قاعدة الإمام علي الجوية جنوبي العراق
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أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، باندلاع حريق في قاعدة الإمام علي الجوية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة أن "الحريق نشب فجر اليوم في سكن المراتب وبعض الجملونات الخاصة بالقاعدة"، مضيفة أن سيارات الدفاع المدني وصلت إلى القاعدة لإخماد الحريق.

وفي وقت لاحق أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، واقتصرت الخسائر على الماديات.

المصدر: وسائل إعلام عراقية

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