المغرب.. القوات الملكية تشوش على "رادارات العدو" بمنظومة "كورال" الإلكترونية

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن المملكة تمضي في خيار تعزيز سيادتها العسكرية باقتنائها منظومة الحرب الإلكترونية "كورال" من شركة "أسيلسان" التركية.

ووفقا لما نقله موقع "غلوبال دفينس كورب" المتخصص في الصفقات العسكرية، فإن المغرب سيحصل بين سنتي 2023 و2024 على منظومة الحرب الإلكترونية KORAL، في إطار عقد تم توقيعه في يونيو الماضي بقيمة تناهز 42 مليون أورو.

و"كورال" منظومة حرب إلكترونية متحركة طورت للتشويش وخداع الرادارات المعادية.

وتستطيع منظومة "كورال" البحث عن إشارات الرادار التقليدية والمعقدة، ومن ثم التقاطها وتحليلها بل وتحديد موقعها.

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ولدى منظومة "كورال" القدرة على تشويش وخداع وتوقيف الرادارات المعادية عن العمل.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي