الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرها لدى الرباط للتشاور ولا تستبعد إجراءات أخرى

أفاد تلفزيون "النهار" الجزائري بأن وزارة الخارجية استدعت سفيرها لدى الرباط للتشاور، وأنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى".

وأكدت الخارجية في بيان لها، أن "هذا الإجراء نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل".

#الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط و “لا تستبعد” اتخاذ إجراءات أخرىhttps://t.co/2wRPo0u0JM — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 18, 2021

وتابعت: "هناك ضرورة ملحة في توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك".

وشددت أنه "نظرا لغياب أي رد إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي، فقد تقرر اليوم استدعاء سفير الجزائر بالرباط، فورا، للتشاور"، موضحة أنها "لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى، حسب التطور الذي تشهده هذه القضية".

المصدر: "النهار الجزائرية"