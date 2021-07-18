المغرب.. 16 وفاة و2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 16 وفاة و2144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي وفيات الفيروس في البلاد وصل إلى 9450، فيما عدد الإصابات 557632.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن 7 وفيات و2853 إصابة بالفيروس.

وحصل المغرب السبت على مليوني جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني، كما من المتوقع أن يتسلم الأسبوع المقبل مليوني جرعة أخرى.

وأعلنت السلطات مطلع هذا الشهر أنه سيتم إنتاج خمسة ملايين جرعة شهريا من لقاح "سينوفارم" بالشراكة مع المجموعة الصينية المنتجة.

المصدر: "رويترز" + RT