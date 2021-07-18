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مسؤول مصري: الدولة تراجع ملف تظلمات النشطاء

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري: الدولة تراجع ملف تظلمات النشطاء
Reuters
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أشاد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية في مصر بقرار الإفراج عن عدد من النشطاء في البلاد، مشيرا إلى أن "الدولة تراجع ملف تظلمات النشطاء".

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وأكد السادات أن هذا القرار "مثّل حالة كبيرة من السعادة في الأوساط السياسية المصرية"، مشيرا إلى أن هناك عدة إفراجات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن سياسة الدولة المصرية لفتح المجال العام.

وأضاف في تصريح لـ"القاهرة 24": "الدولة تراجع ملف التظلمات في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن هناك العديد من التظلمات التي قدمت على مدار سنوات طوال في ملف النشطاء السياسيين "حيث تنظر لها الدولة في الفترة الحالية ليتم الإفراج مبدئيا عن الحالات المرتبطة بمواقف إنسانية عاجلة".

وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تؤدي إلى فتح المجال العام وتلقى استحسان المجتمع السياسي المصري.

وأفرجت السلطات المصرية، الأحد عن أكثر من 128 متهما بقضايا إرهاب بينهم صحفيون وناشطون.

المصدر: "القاهرة24"

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