مصر.. الإفراج عن أكثر من 128 متهما بقضايا إرهاب بينهم صحفيون وناشطون

أفرجت السلطات المصرية، الأحد، عن الصحفيين معتز ودنان شمس الدين ومصطفى الأعصر، والناشطة ماهينور المصري، نفاذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق بقضايا "إرهاب".

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كما أفرجت قوات الأمن فجر اليوم، عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والكاتب الصحفي جمال الجمل، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نفاذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلهم أيضا.

وقالت مصادر قانونية لصحيفة "الشروق" المصرية إن القرارات تضمنت إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهم على ذمة القضايا المتهمين فيها، وذلك دون فرض أي تدابير بحقهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن نفذت القرار وأفرجت عن المتهمين بعدما تبين عدم اتهامهم بأي قضايا أخرى.

كما قررت دوائر الجنايات على مدار الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل أكثر من 128 متهما بقضايا "إرهاب" مختلفة، أبرزها قضايا مظاهرات سبتمبر 2020، فضلا عن القضايا المتعلقة وقائعها بنشر أخبار كاذبة آبان تفشي كورونا بالبلاد.

وتدور وقائع القضايا محل الاتهام في مشاركة المتهمين جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التوصل الاجتماعي.

المصدر: الشروق