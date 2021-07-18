مصر تطالب إسرائيل بالامتناع عن تأجيج التوترات في الحرم القدسي

استنكرت مصر الممارسات الإسرائيلية الأخيرة في الحرم القدسي، داعية تل أبيب إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر هناك.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان صدر عن المتحدث باسمها أحمد حافظ، عن إدانتها لـ"تجدد الانتهاكات في المسجد الأقصى من قبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية القوات الإسرائيلية" اليوم الأحد، مؤكدة رفض القاهرة التام لهذه الممارسات.

وذكّر المتحدث بأن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى لكونه يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء العالم، لافتا إلى أن هذا المسجد يعد مكانا لعبادة المسلمين يتمتع بصفة مقدسة.

وشدد على أن المسؤولية تقع في ذلك على عاتق السلطات الإسرائيلية بما يكفل "توفير الحماية للمصلين حفاظا على الأمن والاستقرار مع الامتناع عن كل ما يسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى تصعيد"، وذلك مع المضي قدما في "ضرورة إحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة ضمن إطار حل الدولتين".

المصدر: RT