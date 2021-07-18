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ليبيا.. تسجيل4061 إصابة و28 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أخبار العالم العربي

ليبيا.. تسجيل4061 إصابة و28 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters
ممرضة تجلس بجانب مصاب كورونا في سيارة إسعاف، مصراتة ، ليبيا.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 4061 إصابة بفيروس كورونا أمس السبت، و651 حالة شفاء و28 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.

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وأوضح المركز، أنه تسلم 9927 عينة موزعة على مختبراته، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5866 عينة، فيما تأكدت إصابة 4061 عينة، منها 2897 حالة جديدة و1164 حالة مخالطة، وبنسبة إصابة وصلت إلى 41%.

وبذلك وصل عدد الإصابات الإجمالي منذ ظهور الوباء في ليبيا، إلى 221 ألفا و495 حالة، منها 34 ألفا و778 حالة نشطة حتى الآن، فيما تعافى 183 ألفا و436 حالة، وتم تسجيل 3281 حالة وفاة.

المصدر: الوسط 

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