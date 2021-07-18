ليبيا.. إغلاق مقر المسح الوبائي بمركز مصراتة الطبي بعد إصابة كامل فريقه بكورونا

أعلن مركز مصراتة الطبي عن إغلاق مقر المسح الوبائي بالمركز حتى إشعار آخر، إثر إصابة كامل كادره الطبي بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان عنه أن "وحدة التشخيص الجزيئي ستعمل على استقبال عينات المرضى والمسافرين من فريق الرصد والتقصي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال فترة الإغلاق".

وأضاف أنه "سيتم العمل على توحيد منظومة الرصد والتقصي على مستوى بلدية مصراتة خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل 2866 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة في ليبيا خلال مارس 2020.

المصدر: "بوابة الوسط"