الأردن يوقف التطعيم بلقاح كورونا لمدة 3 أيام

أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة بالأردن، الدكتور عادل البلبيسي أن التطعيم ضد الفيروس سيتوقف أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم يستأنف يوم الخميس، وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى.

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وقال البلبيسي إن 85% من عدد حالات الإصابة بكورونا التي تحتاج إلى إدخالات المستشفيات إما لم يتلقوا المطعوم أو حاصلين على جرعة واحدة فقط.

وقال البلبيسي في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إن 60% من الداخلين إلى المستشفيات لم يتلقوا أي جرعة من المطعوم.

وأضاف أن نسبة المناعة التي تتشكل ضد متحور "دلتا" الهندي بعد تلقي الجرعة الأولى هي 33%، أما بعد الجرعة الثانية تصل المناعة إلى 85 -90%، مؤكدا أهمية تلقي الجرعة الثانية من المطعوم.

ودعا البلبيسي إلى الإسراع في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لمن لم يتلقاها، وفق المواعيد والمدد التي تحددها وزارة الصحة الأردنية.

وأشار إلى أنه بعد العيد سيفتح باب التطعيم دون تسجيل عبر المنصة للأعمار من 15 عاما فما فوق.

المصدر: "خبرني"