الولايات المتحدة ترسل نصف مليون جرعة من لقاح "فايزر" إلى الأردن

بدأت الولايات المتحدة اليوم الخميس شحن نصف مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن "ضمن جهودها العالمية لمواجهة الفيروس"، على ما أفاد مسؤولون لوكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للوكالة إن "500 ألف جرعة من لقاح فايز بدأ شحنها من الولايات المتحدة إلى الأردن وستصل السبت".

وبحسب المسؤول، يتم إرسال هذه الجرعات بترتيب مباشر بين الولايات المتحدة والأردن وليس عبر الآلية العالمية لتأمين لقاحات للدول الفقيرة "كوفاكس"، مضيفا: "نحن فخورون بقدرتنا على ايصال هذه اللقاحات الآمنة والفعالة لشعب الأردن".

وأكد "أننا نشارك هذه اللقاحات ليس لتأمين خدمات أو الحصول على تنازلات، نفعل هذا بهدف وحيد هو انقاذ الارواح".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الاصابة بالفيروس في المملكة حتى صباح الأربعاء 9855، وكانت بلغت ذروتها في مارس.

المصدر: "أ ف ب"