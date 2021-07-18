السفارة الإسرائيلية في دبي تنشر "إيموجي" التطبيع مع الإمارات (صورة)

نشرت سفارة إسرائيل في دبي عبر صفحتها على موقع "تويتر" صورة "إيموجي" تحمل علمي إسرائيل والإمارات، يربطهما كفان متشابكان.

وأرفقت السفارة الصورة بتعليق قالت فيه: "بمناسبة اليوم العالمي للإيموجي، اخترنا الإيموجي المفضل لدينا.. ما هو الإيموجي المفضل لديكم؟".

بمناسبة #اليوم_العالمي_للإيموجي اخترنا الإيموجي المفضل لدينا. ما هو الإيموجي المفضل لديكم؟



On #WorldEmojiDay2021 we have picked our favorite emojis. How about yours? pic.twitter.com/D09lhrFLVk — Israel in Dubai 🇦🇪🇮🇱 إسرائيل في دبي (@IsraelDubai) July 17, 2021

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وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء الماضي سفارة إسرائيل في إمارة أبو ظبي.







المصدر: RT