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السفارة الإسرائيلية في دبي تنشر "إيموجي" التطبيع مع الإمارات (صورة)

أخبار العالم العربي

السفارة الإسرائيلية في دبي تنشر
Reuters CHRISTOPHER PIKE
علما الإمارات وإسرائيل
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نشرت سفارة إسرائيل في دبي عبر صفحتها على موقع "تويتر" صورة "إيموجي" تحمل علمي إسرائيل والإمارات، يربطهما كفان متشابكان.

وأرفقت السفارة الصورة بتعليق قالت فيه: "بمناسبة اليوم العالمي للإيموجي، اخترنا الإيموجي المفضل لدينا.. ما هو الإيموجي المفضل لديكم؟".

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افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي
افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي

وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء الماضي سفارة إسرائيل في إمارة أبو ظبي.

 



المصدر: RT

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