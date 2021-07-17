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بغداد.. اعتقال مسلحين اعتدوا على كوادر مستشفى الكندي

أخبار العالم العربي

بغداد.. اعتقال مسلحين اعتدوا على كوادر مستشفى الكندي
Reuters THAIER AL-SUDANI
القوات الأمنية العراقية في بغداد - أرشيف
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن اعتقال مجموعة مسلحة اعتدت على بعض كوادر مستشفى "الكندي" في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية إن "قوة من قيادة عمليات بغداد، ألقت القبض على مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على كوادر في مستشفى الكندي في العاصمة".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وايداعهم التوقيف للتحقيق معهم".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: "السومرية نيوز"

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