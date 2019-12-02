طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، بتوفير الحماية لجميع الكوادر الطبية والقبض على المعتدين على كوادر مستشفى الصدر في محافظة النجف.

وقالت "السومرية نيوز" إن المفوضية دانت الاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى الصدر بمدينة النجف الأشرف، وبقية المحافظات الجنوبية التي تشهد تظاهرات.

وأضافت أنها "إذ تبدي أسفها لهذه السلوكيات المنتهكة لحقوق الإنسان، فإنها تدعو الجهات المعنية والقوات الأمنية إلى توفير الحماية اللازمة للمؤسسات الطبية والخدمية التي تقدم خدماتها للشعب، وخاصة الكوادر الصحية لما لها من دور في معالجة المصابين والمرضى في البلاد، لا سيما في المحافظات التي تشهد تظاهرات".

وطالبت المفوضية الحكومة "ببذل المزيد من الجهود من أجل إلقاء القبض على الجناة المنفلتين لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون والحفاظ على أمن وسلامة المدن والمحافظات العراقية من عبث العابثين وأيدي المخربين، وتحمل مسؤوليتها وواجبها الإنساني تجاه الشعب العراقي ومنع تكرار مثل هذه الجرائم والاعتداءات على المواطنين الأبرياء".

واقتحم عدد من الأشخاص حاملين السيوف، يوم السبت، مستشفى الصدر بمحافظة النجف، واعتدوا على الكوادر الطبية، ما أسفر عن إصابات بعضها خطيرة.

وتدوال النشطاء والمدونون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت الحادثة، كما نشروا مقطع فيديو للأطباء المصابين.

#النجف

مجهولون يقتحمون #مستشفى_الصدر_التعليمي ويعتدون بالضرب بواسطة السيوف والقامات على الكوادر الطبية في الطوارئ الباطنية ، الذين يقدمون الخدمات الطبية للجرحى المصابين ممن سقطوا في احداث النجف الاخيرة. pic.twitter.com/aJf373BvvW — reema🇮🇶 (@Reemamhhm800) 1 décembre 2019

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية