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تنويه هام من السفارة الإماراتية لمواطنيها في موسكو

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تنويه هام من السفارة الإماراتية لمواطنيها في موسكو
Sputnik
مبنى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في موسكو
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نوهت سفارة الإمارات في روسيا بأن السلطات في العاصمة موسكو قد أقرت تخفيف الاجراءات الاحترازية التي أعلنت سابقا في موسكو.

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وأوضحت السفارة الإماراتية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "المواطنين الأعزاء نود أن نلفت عنايتكم إلى أن سلطات العاصمة موسكو قد أقرت تخفيف الاجراءات الاحترازية التي أعلنت سابقا في موسكو، حيث أنه واعتبارا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو، سيصبح نظام رمز الاستجابة السريعة (QR) وإبراز نتيجة فحص (PCR) لزيارة المقاهي والمطاعم اختياريا بناء على رغبة هذه الأماكن".

وأضافت السفارة أنه: "تم السماح للمطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه بخدمة الزوار من الساعة 11 مساء وحتى السادسة صباحا، كما تم استئناف عمل الأماكن المخصصة لألعاب الأطفال بالمراكز التجارية نتمنى لكم طيب الإقامة ودمتم سالمين".

المصدر: البيان+تويتر

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