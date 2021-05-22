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سفارة الإمارات في موسكو تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى روسيا

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سفارة الإمارات في موسكو تصدر تنبيها للمواطنين الراغبين في السفر إلى روسيا
Reuters علم الإمارات في دبي
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نشرت السفارة الإماراتية في موسكو، السبت، توضيحا مهما بشأن المواطنين الإماراتيين الراغبين بقيادة مركبة في روسيا.

وقالت السفارة في تغريدة عبر "تويتر": "إلى مواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة الكرام والراغبين في قيادة مركبة "سيارة" في روسيا الاتحادية، يرجى التكرم بضرورة الحصول على رخصة القيادة الدولية لإبرازها في حال تطلب الأمر، علما بأن رخصة القيادة الإماراتية غير مرخصة للاستخدام في روسيا الاتحادية".

المصدر: "البيان"

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