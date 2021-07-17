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الكويت: لا إجراءات في الأفق لقيود أو حظر بسبب كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت: لا إجراءات في الأفق لقيود أو حظر بسبب كورونا
Reuters SM/RR
الطواقم الصحية في الكويت - أرشيف
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أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا في الكويت خالد الجار الله، أن "الحالة الوبائية محليا تحت الترصد، واحتواء المنظومة الصحية لتداعياتها".

وكتب على "تويتر": "لا إجراءات في الأفق لقيد أو حظر، مع استمرار التوجيهات الوقائية العامة لتقليل فرص العدوى، ورفع وتيرة التطعيم".


وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 380 ألف إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات وصل إلى 2158 حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.

المصدر: "القبس"

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