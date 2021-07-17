الكويت: لا إجراءات في الأفق لقيود أو حظر بسبب كورونا

أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا في الكويت خالد الجار الله، أن "الحالة الوبائية محليا تحت الترصد، واحتواء المنظومة الصحية لتداعياتها".

وكتب على "تويتر": "لا إجراءات في الأفق لقيد أو حظر، مع استمرار التوجيهات الوقائية العامة لتقليل فرص العدوى، ورفع وتيرة التطعيم".

محليا🇰🇼الحالة الوبائية تحت الترصد وإحتواء المنظومة الصحية لتداعياتها.

👈🏼ولا إجراءات في الأفق لقيد أو حظر .

✅التوجيهات الوقائية العامه لتقليل فرص العدوي😷 ورفع وتيرة التطعيم. — أ.د. خالد الجارالله Prof.Khaled AlJarallah (@kaljarallah) July 17, 2021



وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 380 ألف إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات وصل إلى 2158 حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.

المصدر: "القبس"