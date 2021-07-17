الكويت: لا إجراءات في الأفق لقيود أو حظر بسبب كورونا
Reuters SM/RR
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أكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا في الكويت خالد الجار الله، أن "الحالة الوبائية محليا تحت الترصد، واحتواء المنظومة الصحية لتداعياتها".
وكتب على "تويتر": "لا إجراءات في الأفق لقيد أو حظر، مع استمرار التوجيهات الوقائية العامة لتقليل فرص العدوى، ورفع وتيرة التطعيم".
محليا🇰🇼الحالة الوبائية تحت الترصد وإحتواء المنظومة الصحية لتداعياتها.— أ.د. خالد الجارالله Prof.Khaled AlJarallah (@kaljarallah) July 17, 2021
👈🏼ولا إجراءات في الأفق لقيد أو حظر .
✅التوجيهات الوقائية العامه لتقليل فرص العدوي😷 ورفع وتيرة التطعيم.
وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 380 ألف إصابة، بالإضافة إلى إجمالي وفيات وصل إلى 2158 حالة وفاة نتيجة مضاعفات المرض.
المصدر: "القبس"