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السلطات الكويتية تحصر المرضى الوافدين "طويلي المكوث" في المستشفيات لترحيلهم لبلدانهم

أخبار العالم العربي

السلطات الكويتية تحصر المرضى الوافدين
Reuters
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أعلنت الكويت عن وجود تنسيق بين وزارة الصحة والداخلية لإيجاد حلول سريعة للمرضى الوافدين "طويلي المكوث" في المستشفيات العامة ممن صرح لهم بالخروج لانتهاء علاجهم، لترحيلهم إلى بلدانهم.

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وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة الكويتية لصحيفة "القبس" أن "الوزارة تعمل حاليا على حصر أعداد المرضى الوافدين وأسمائهم تمهيدا لإرسالها إلى وزارة الداخلية مع توضيح أوضاعهم الصحية الحالية والتاريخ المصرح لخروجهم من المستشفيات العامة مع تبيان الرسوم المالية المستحقة عليهم لبحث أمور سدادها لتسهيل عملية مغادرتهم البلاد دون أي عوائق".

وأشارت المصادر إلى أن "مغادرة المرضى "طويلي المكوث" من شأنها تخفيف الضغط على المنظومة الصحية التي تتعامل مع تداعيات جائحة كورونا منذ عام ونصف العام وتوفير عدد غير قليل من الأسرة لمرضى آخرين يعانون من أمراض مزمنة أو حتى حالات حرجة من مرضى كورونا أو غيرهم".

المصدر: "القبس"

 

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