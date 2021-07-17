ليبيا تعتزم جلب أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي

أكد محمد حمودة، الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي ورئيسه، عزم ليبيا جلب أكثر من 500 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وبينت الحكومة عبر منصة "حكومتنا" أن لقاح "سبوتنيك لايت" من جرعة واحدة تصل فاعليته إلى 78%، كما أنه فعال ضد جميع سلالات كورونا وينتج الأجسام المضادة للفيروس بعد التطعيم بـ28 يوما ويمكن تخزينه في درجة حرارة 2-8 درجة مئوية.

الناطق باسم مجلس الوزراء ورئيسه محمد حمودة يؤكد عزم ليبيا جلب أكثر من خمسمائة ألف جرعة من لقاح سبوتنيك لايت المطور.#حكومتنا#ليبيا#حكومة_الوحدة_الوطنيةpic.twitter.com/6pTmqbXtqj — حكومتنا (@Hakomitna) July 17, 2021

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وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية قد أعلنت قبل أيام عن تلقي ليبيا الدفعة الثالثة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا والمكونة من 100 ألف جرعة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس الجمعة تسجيل 2866 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية هي الأعلى منذ دخول الفيروس البلاد، فيما بلغ عدد المطعمين 459 ألف شخص.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية