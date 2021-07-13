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ليبيا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد إصابات كورونا

أخبار العالم العربي

ليبيا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد إصابات كورونا
Reuters RR
تدابير احترازية ضد كورونا في ليبيا
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أعلن مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة هذا الأسبوع بلغ 10926 حالة مقابل 3037 إصابة في الأسبوع الذي قبله.

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وأوضح المركز أن 34% من الفحوص التي تم إجراؤها للكشف عن كورونا كانت إيجابية، مشيرا إلى أن أعلى معدلات الإصابة هذا الأسبوع سجلت في طرابلس بواقع 3173 حالة، ثم مصراتة بـ3110 حالات، فالزاوية بـ2273 إصابة.

وكانت السلطات الليبية قررت في 8 يوليو الجاري غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوع، للحد من انتشار متحور "دلتا" في البلاد.

المصدر: RT

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