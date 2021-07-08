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مجلس الوزراء الليبي يقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس

أخبار العالم العربي

مجلس الوزراء الليبي يقرر غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس
Reuters ZB/GFJ /gs
الحدود التونسية الليبية
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قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن مجلس وزراء الحكومة قرر غلق الحدود مع تونس لمدة أسبوع.

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وأوضح حمودة أن القرار جاء بعد تفشي النسخة المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا، وإعلان وزارة الصحة التونسية "انهيار النظام الصحي في البلاد".

وأضاف في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء قرر "غلق المنافذ البرية والجوية اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة أسبوع كامل"، منوها إلى أن الدولة الليبية "ستتكفل من خلال قنصليتها في تونس برعاية الليبيين العالقين في تونس جراء هذا القرار إلى حين تسهيل عودتهم إلى البلاد".

كما أكد حمودة أن مجلس الوزراء قرر أيضا "إيقاف الدراسة في الجامعات والكليات إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وكانت متحدثة باسم وزارة الصحة التونسية قالت اليوم الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

المصدر: وكالات

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