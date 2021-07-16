خبير: مصر ستتوسط الدول العشر الأولى عالميا في إنتاج الذهب قريبا

أكد أستاذ الجيولوجيا المصري بجامعة "عين شمس" حافظ شمس الدين أن مصر تتمتع بمواقع كثيرة للتنقيب عن الذهب، وأن الفراعنة نقبوا عنه بأدوات بدائية وكانوا يستخرجون الكثير منه.

وقال عبر فضائية TEN إن "مستقبل مصر في استخراج الذهب مشرق"، مشيرا إلى أن "مصر ستصنف من ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في إنتاج الذهب واستخراجه قريبا، وأن المعرفة أساس السيادة ومن يمتلكها يتسيد العالم".

وأشار إلى أن "الدولة التي تملك وسائل العلم هي التي تقود العالم في المستقبل"، منوها أن "التقدم العلمي يحتاج إلى تعليم جيد، وممارسة البحث العلمي تؤدي إلى اكتشافات جديدة وتكنولوجيا، ومنها تؤدي إلى السعادة، ويجب أن يتوافق العلم الجيد مع التطورات الحديثة".

وذكر أن "وزير التعليم أوكل إليه تعديل بعض مناهج الجيولوجيا لمرحلة الثانوية العامة، وأنه كان يضع من كتابه البسيط في الجيولوجيا".

وقال: "المجمع العلمي يضم صفوة العلماء في شتى مناحي الفلسفة والعلوم، وفلسفة العلم معناها التبحر في العلم، وهي الحكمة والإظهار في مفهوم وتفهم أكثر".

المصدر: "صدى البلد"