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مصر.. ترتيبات خاصة في سجن "الطبيب المتحرش بالرجال" بعد الحكم عليه بـ16 عاما

أخبار العالم العربي

مصر.. ترتيبات خاصة في سجن
المحاكم في مصر - أرشيف
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كشفت مصادر مطلعة لوسائل الإعلام المصرية بعد الحكم على الطبيب المتحرش بالسجن المشدد 16 عاما، أنه تم ترحيله إلى سجن الجيزة المركزي العمومي، وإيداعه الحجز الانفرادي.

وكان المستشار صلاح محجوب رئيس محكمة جنايات الجيزة توجه خلال الجلسة الماضية بسؤال لطبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، خلال ثاني جلسات محاكمته في محكمة زينهم جنوب القاهرة، قائلا: "أنت متهم بهتك عرض 4 رجال"، فرد المتهم بالقول: "لم يحصل ذلك".

من جهتها، قالت شقيقة الطبيب بعد رفضها التحدث لأي وسيلة إعلام إن "الأوراق والمستندات هي الفيصل في القضية".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT

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