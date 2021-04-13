مصر.. تأجيل محاكمة الطبيب المتحرش بالرجال إلى جلسة 16 يونيو

قررت الدائرة 31 بمحكمة جنايات الجيزة يوم الثلاثاء تأجيل أولى جلسات محاكمة "ب. س" المعروف إعلاميا بـ"الطبيب المتحرش بالرجال" بتهمة "هتك عرض 4 رجال بالقوة" إلى جلسة 16 يونيو المقبل.

وتلقت النيابة بلاغا من خمسة أشخاص في شهر سبتمبر 2020 ضد طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، فاستمعت إلى شهاداتهم واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليل فني ضد المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.

وبإلقاء القبض عليه يوم الخامس والعشرين من شهر يناير 2021 استجوبته النيابة العامة وواجهته بالأدلة الفنية التي قدمها المجني عليهم ضده، وعثرت بهاتفه المحمول على أدلة فنية أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه.

وأفاد الطبيب بأنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، وأن هذا الاضطراب وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه، فإنه زين له ارتكاب سلوك خاطئ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية