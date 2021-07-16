المغرب يسجل 2791 إصابة و9 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة تسجيل 2791 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 2571 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 552635 حالة.

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وأشارت بيانات الوزارة إلى تسجيل تسع وفيات جديدة انخفاضا من 14 أمس ليصل الإجمالي إلى 9427 وفاة.

وورد في بيان عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أمس الخميس أنه تقرر في ظل التدابير الاحترازية من عدوى الوباء "عدم إقامة صلاة عيد الأضحى سواء في المصليات أو المساجد نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظرا لصعوبة توفير شروط التباعد".

المصدر: رويترز