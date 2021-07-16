السيسي: العمل في الدلتا الجديدة أقل تكلفة الآن مما لو انتظرنا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن العمل في منطقة وادي النطرون والدلتا الجديدة هو أقل تكلفة الآن، نظرا لأن تلك المناطق ما زالت غير مشغولة.

وخلال جولة تفقدية شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، تحدث السيسي مع مهندسين مشرفين على عدد من الطرق والجسور هناك، وطلب تقليص مدد بعض المشاريع.

وحسب شريط مصور نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال السيسي إن البعض قد يتساءلون "ليه بنعمل كل ده في منطقة وادي النطرون بالكامل والدلتا الجديدة؟" أو يقولون إن تكلفة ما يتم إنجازه قد تكون عالية.

وأضاف: "إحنا نعملها لأن تكلفتها دلوقت والأرض فاضية ما فيهاش حاجة أقل بكتير.. احنا بنشتغل بالتوازي بالمناطق الفاضية بسهولة ويسر وتكلفة أقل بكتير من لو نستنى لما العمار يجي ونضطر نعمل تنسيقات أخرى".

وسأل السيسي أحد المهندسين عن مدة إنجاز مشروع طريق 55 كيلومترا، فأجاب أنها 4 شهور، فقال السيسي: "4 شهور كتير".

ثم استدرك قائلا إن مدة 4 شهور مدة قصيرة، لكن بالنسبة للدولة المصرية "القادرة على أن تعمل بإمكانات عالمية" فإنها طويلة.

ثم سأل المهندس مازحا: "حد يعمل طريق في شهر؟ وكوبري في 18 يوم؟ ليقول إن تلك المشاريع سابقا كانت تستغرق 3 سنوات".

المصدر: RT