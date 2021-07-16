أوروبا تنضم للجهود العربية لمساعدة تونس في السيطرة على وباء كورونا

انضمت دول أوروبية للجهود العربية الرامية لمساعدة تونس في السيطرة على وباء كورونا، وأرسلت مساعدات طبية لتونس اليوم الجمعة.

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وبدأت إيطاليا وإسبانيا وسويسرا في شحن وإرسال مساعدات طبية لتونس بينما قالت فرنسا إنها تعتزم إرسال حوالي مليون جرعة لقاح ومساعدات طبية.

وقالت الرئاسة التونسية إن سفينة إيطالية من ثلاث سفن محملة بمساعدات طبية وصلت اليوم إلى ميناء رادس بينما وصلت طائرة سويسرية محملة بالمساعدات وتشحن إسبانيا مساعدات لإرسالها لتونس.

وتلقت تونس مساعدات عربية عاجلة من الإمارات وقطر والكويت والمغرب والجزائر وموريتانيا إضافة إلى تركيا.

وأقامت مصر والسعودية جسرا جويا منذ أيام شمل ثماني طائرات محملة بالمساعدات.

وتعاني تونس ارتفاع الوفيات إلى معدلات تتجاوز 150 وفاة يوميا خلال الأسبوع الماضي مع تسجيل آلاف الإصابات بينما يشكو الأطباء من الإرهاق ونفاد كميات الأكسجين في أغلب مستشفيات البلاد.

وبلغت أقسام العناية الفائقة وأقسام الطوارئ طاقتها القصوى في كل المستشفيات وبدأت تونس في تجهيز مستشفيات ميدانية أرسلتها قطر والمغرب.

المصدر: رويترز