وزير الصحة التونسي: هبة السعودية من اللقاحات غير جاهزة بعد

ذكر وزير الصحة التونسي فوزي المهدي أن اللقاحات التي وعدت السعودية بالتبرع بها لتونس، لم يتم تأمينها بعد.

وأكد فوزي المهدي أن المملكة ما زالت تبحث على مصدر لشراء مليون جرعة من اللقاح، مضيفا أن المليون جرعة غير جاهزة بعد.

وسجلت وزارة الصحة يوم الأربعاء 14 يوليو 164 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و7878 إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 17009 وفيات و526487 إصابة، منذ ظهور الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

وفي المقابل أكدت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 419461.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية