دقلو: الشيخ محمد بن زايد تكفل بتشييد طرق حيوية بدارفور

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، تكفل بتشييد طرق تربط ولايات دارفور.

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ونقلت وكالة السودان للأنباء عن دقلو أن الشيخ محمد بن زايد تكفل ببناء "وإعادة تأهيل 12 طريقا بإقليم دارفور تربط الولايات الخمس فيما بينها، إلى جانب ربط دارفور بولايات السودان المختلفة خاصة ولايتي شمال وغرب كردفان".

وأوضح المسؤول السوداني أن أبرز الطرق التي تكفل بها الشيخ محمد بن زايد، هي "(الفاشر ـ نيالا)، (نيالا ـ كاس ـ زالنجي)، (الفاشر الجنينة)، (النهود ـ الضعين ـ نيالا)، (زالنجي ـ قارسيلا )، (كتم ـ الطينة)، (كلبس ـ الجنينة)، (الجنينة ـ فوربرنقا) (امبروـ مسبت)، (نيرتتي ـ روكريو)، (الأبيض ـ النهود)، (الفاشر ـ المالحة)".

ورأى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن المشروعات المذكورة "من شأنها النهوض بدارفور وجعلها في مصاف الولايات السودانية الأخرى"، مشددا في الشياق ذاته على "الوقوف بقوة لحماية تنفيذ تلك المشروعات إلى جانب المشروعات الأخرى المتوقع تنفيذها عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في ولاية غرب دارفور".

المصد: سونا