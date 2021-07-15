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المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون في الحرب الإلكترونية

أخبار العالم العربي

المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون في الحرب الإلكترونية
المغرب وإسرائيل
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وقع المغرب وإسرائيل في الرباط يوم الخميس أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية.

وأوضح رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط دافيد غوفرين، أن الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في "البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر".

ووقع الاتفاقية رئيس هيئة الـ"سايبر" الإسرائيلي يجآل أونا ونظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي.

وفي 10 ديسمبر الماضي أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته وقع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني "إعلانا مشتركا" بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.

المصدر: وكالات

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