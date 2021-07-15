المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون في الحرب الإلكترونية

وقع المغرب وإسرائيل في الرباط يوم الخميس أول اتفاق تعاون في مجال الحرب الإلكترونية.

وأوضح رئيس بعثة تل أبيب الدبلوماسية لدى الرباط دافيد غوفرين، أن الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في "البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر".

ووقع الاتفاقية رئيس هيئة الـ"سايبر" الإسرائيلي يجآل أونا ونظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي.

وقعت إسرائيل والمغرب اليوم في الرباط أول اتفاقية في مجال الحرب الإلكترونية "سايبر". الاتفاقية تقضي بإقامة تعاون في البحث والتطوير ومجالات عملياتية في السايبر. الاتفاقية وقعت بمشاركة رئيس هيئة السايبر الإسرائيلي يجآل أونا مع نظيره المغربي الجنرال مصطفى الربيعي. pic.twitter.com/kHK5UohVHD — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) July 15, 2021

وفي 10 ديسمبر الماضي أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته وقع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني "إعلانا مشتركا" بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.

المصدر: وكالات