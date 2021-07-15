بعشرات التريليونات.. أرقام فلكية لقيمة العقارات الوقفية "المنهوبة" في السودان

أعلنت الحكومة السودانية أن قيمة العقارات الوقفية التابعة لهيئة الأوقاف التي تم استردادها بواسطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، بلغت 215 تريليونا و450 مليار جنيه.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، إن "جملة ما تم استرداده حتى الآن بلغ 81 عقارا ضخما" وأشار إلى أن "عقارا واحدا منها نهبه عبد الله البشير شقيق الرئيس السابق عمر البشير، يقع في منطقة كافوري يحقق عائدا سنويا يبلغ 300 ألف دولار" (الدولار يتراوح بين 445 ـ 450 جنيها سودانيا).

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وفي مؤتمر صحفي عقدته لجنة "تفكيك نظام الـ30 من يونيو وإزالة التمكين واسترداد المال المنهوب" في مقرها بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم مساء اليوم، تحدث مفرح عن التلاعب بأسعار العقارات، وأوضح أنه "كان يتم إيجار "العقار من الباطن" في عمارة الدهب على سبيل المثال بالسوق العربي بقيمة 8 آلاف جنيه في حين أن إيجاره الفعلي يتجاوز الكيلو من الذهب".

ونقلت وكالة "سونا" عن مفرح أن اللجنة استردت في ولاية الجزيرة 105 عقارات، تحقق عائدا سنويا بنحو ترليون و425 مليار جنيه، وأن بعض ريعها خصص لعلاج مرضى السرطان.

المصدر: "سونا"