السيسي يمازح المصريين ويوجه إليهم نصيحة (فيديو)

طمأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شعبه على مصير البلاد في أزمة سد النهضة ودعاهم إلى عدم الإنصات لكل ما يقال، مؤكدا أنه كان دائما صادقا ومخلصا شريفا وأمينا وما زال على العهد.

ومازح الرئيس المصري خلال احتفالية مبادرة "حياة كريمة"، المواطنين وقال إنه يريد أن يقول كلمة يرددها الشعب المصري دائما لكنه تردد في الإفصاح عنها، ومع إصرار الجماهير جعلته ينطق بها حيث قال: "بلاش هري".

وأضاف: "لا بد أن يحسب كلامه جيدا لأن الكلام من ذهب ويتوقف عليه مستقبل البلاد والشعوب، مؤكدا أن أي تحد لا يمكن أن ينجح فيه إلا إذا كان الشعب المصري على قلب رجل واحد".

وأكد أن قلق المصريين لقضية سد النهضة قلق مشروع، وأن "لا أحد يستطيع الاقتراب من مياه مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية