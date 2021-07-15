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موسكو: ندعو لخروج متزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا

أخبار العالم العربي

موسكو: ندعو لخروج متزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا
Reuters CARLO ALLEGRI
النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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أعربت موسكو عن قلقها إزاء الحضور العسكري الأجنبي في ليبيا، داعية لخروج متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية من هناك.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن "ما يعتبر قضية بالغة الأهمية اليوم هو الحضور العسكري الأجنبي" في ليبيا.

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وتابع: "ندعو لخروج تدريجي ومتزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا".

وأكد أنه "من الضروري أن نضمن عدم الإخلال بالتوازن القائم على الأرض، الذي يظل بفضله الهدوء قائما في البلاد، ولم يظهر خطر وقوع تصعيد مسلح جديد".

يذكر أن الأطراف الليبية توصلت في جنيف عام 2020 لاتفاق لوقف إطلاق النار، نص على ضرورة انسحاب كافة المقاتلين الأجانب من البلاد في غضون 3 أشهر.

المصدر: نوفوستي

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