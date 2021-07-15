 
مباشر

ليبيا.. تحرير أكثر من 3000 محتجز منذ 2018

أخبار العالم العربي

ليبيا.. تحرير أكثر من 3000 محتجز منذ 2018
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qu4r

أعلن مكتب النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور إطلاق سراح ما يزيد عن 3000 محتجز خلال الفترة بين 2018 و2020.

إقرأ المزيد
الأمم المتحدة تقول إن ليبيا اعتقلت أكثر من 270 مهاجرا تم إنقاذهم من البحر
الأمم المتحدة تقول إن ليبيا اعتقلت أكثر من 270 مهاجرا تم إنقاذهم من البحر

وأوضح المكتب أنه تم في الفترة من 1 أبريل الماضي إلى 3 يوليو الجاري إخلاء سبيل 179 محتجزا ومازالت الإجراءات القضائية والإدارية مستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال.

وتأتي هذه القرارات في إطار الالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا.

وأكد المكتب أن عمليات إخلاء المحتجزين تمت بعد استيفائه للإجراءات الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوزت مدة احتجازهم المدة التي قد يقضى بها في حدها الأقصى أو من صدرت في قضاياهم قرارات بالإفراج عنهم.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا