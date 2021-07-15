ليبيا.. تحرير أكثر من 3000 محتجز منذ 2018

أعلن مكتب النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور إطلاق سراح ما يزيد عن 3000 محتجز خلال الفترة بين 2018 و2020.

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وأوضح المكتب أنه تم في الفترة من 1 أبريل الماضي إلى 3 يوليو الجاري إخلاء سبيل 179 محتجزا ومازالت الإجراءات القضائية والإدارية مستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال.

وتأتي هذه القرارات في إطار الالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا.

وأكد المكتب أن عمليات إخلاء المحتجزين تمت بعد استيفائه للإجراءات الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوزت مدة احتجازهم المدة التي قد يقضى بها في حدها الأقصى أو من صدرت في قضاياهم قرارات بالإفراج عنهم.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT