مراسلنا: المحال التجارية تقفل أبوابها والمحتجون يقطعون عددا من الطرق في بيروت

أفاد مراسلنا في لبنان بأن المحال التجارية أقفلت أبوابها في العاصمة بيروت، بينما قطع محتجون عددا من الطرقات عقب تقديم سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

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ولفت مراسلنا إلى أن أصحاب المحال التجارية أقفلوا متاجرهم خوفا من ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي سجل رقما قياسيا بعد ظهر اليوم متجاوزا 20 ألف ليرة لبنانية.

وقدم الحريري اليوم الخميس اعتذاره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة.

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر على إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

من الجدير ذكره، أن الليرة اللبنانية خسرت أكثر من 90% من قيمتها منذ 17 أكتوبر 2019، حيث كانت مستقرة على مدى سنوات عند 1500 ليرة للدولار.

المصدر: RT

عمر الصلح -بيروت