بعد انسحاب الصدر.. المفوضية العليا: الانتخابات العراقية ستجري في موعدها

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في أكتوبر المقبل.

وذكرت في بيان صحفي: "لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف من المهام المناطة به رئيسا للمفوضية".

وأضافت، أن "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، يؤكدون التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

المصدر: RT