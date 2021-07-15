قوات هادي تعلن عن تقدم ميداني واسع في مأرب والحوثيون يكشفون نتائج عملية جديدة في البيضاء

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن تحقيقها مكاسب ميدانية في محافظة مأرب، فيما ذكرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أنها سيطرت على مناطق جديدة في محافظة البيضاء.

وأفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع لقوات حكومة عبد ربه منصور هادي اليوم الخميس أن القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي خاضت أمس معارك ضارية مع الحوثيين في أكثر من جبهة في مأرب أحرزت خلالها "تقدمات ميدانية واسعة".

وأوضح الموقع أن القوات الحكومية في الجبهة الجنوبية لمأرب تمكنت من السيطرة على مناطق ومرتفعات استراتيجية في مديريتي رحبة وجبل مراد، مشيرا إلى أن الحوثيين خسروا عشرات المقاتلين بين القتيل والجريح، بالإضافة إلى تدمير عتاد قتالي للجماعة.

وذكر الموقع أن القوات الحكومية بالتزامن مع ذلك شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب (المشجح-الكسارة) سيطرت خلاله على عدة مواقع فيما شن طيران التحالف غارات على مواقع "أنصار الله" في هذه المنطقة.

وأكد الموقع إسقاط القوات الحكومية طائرتين مسيرتين للحوثيين في جبهتي رحبة والكسارة.

في المقابل، أعلن الحوثيون عن إحراز قواتهم "إنجازات ميدانية وتكبيد العدو خسائر كبيرة في مختلف المحاور والجبهات القتالية"، ضمن إطار عملية جديدة أطلق عليها اسم "النصر المبين".

خارطة توضح المساحة الجغرافية التي تم تحريرها في #عملية_النصر_المبين في محافظة البيضاء والتي تقدر ب 100 كلم مربع. pic.twitter.com/6TWD61HHdX — العميد يحيى سريع (@army21ye) July 15, 2021

وذكر المتحدث باسم قوات الجماعة يحيى سريع أن قوات "أنصار الله" خلال هذه العملية سيطرت على مساحة تقدر بـ100 كلم مربع في مديريتي الصومعة والزاهر في محافظة البيضاء، مشيرا إلى سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية التابع للحوثيين نفذ ضمن إطار عملية "النصر المبين" 66 عملية.

واتهم سريع القوات الحكومية باستغلال عناصر تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، قائلا إن قوات الحوثيين تمكنت خلال العملية من قتل 350 منهم وإصابة 560 آخرين.

المصدر: وسائل إعلام يمنية + RT