وزير الخارجية العراقي: سنحقق بشأن تهريب عراقيين من بيلاروس إلى ليتوانيا

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، لنظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، أن حكومته ستحقق بشأن تهريب عراقيين من بيلاروس إلى ليتوانيا.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني، إن "زيارة وزير الخارجية ليتوانيا هي الأولى للعراق وجاءت لبناء العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "تحدثنا عن اللاجئين العراقيين في ليتوانيا، ونرفض أن يكون هناك تجار للبشر في المجتمع العراقي".

وأشار الوزير العراقي، إلى أن "الحكومة ستحقق بتهريب عراقيين إلى ليتوانيا عبر بيلاروس".

من جانبه أكد الوزير الليتواني "الحاجة لإيقاف شبكة تهريب العراقيين".

وأشار لاندسبيرغيس إلى "إمكانية زيادة التمثيل الدبلوماسي مع العراق".

المصدر: RT