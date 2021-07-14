تركيا من قطر: أصبحنا أقوى مما كنا عليه منذ 5 سنوات ونشكر الشيخ تميم

قال سفير تركيا في الدوحة، مصطفى كوكصو، الأربعاء، إن بلاده أصبحت أقوى بعد مرور 5 أعوام على محاولة انقلاب 15 يوليو 2016.

وقال كوكصو، خلال لقاء مع ممثلي الصحف القطرية بمناسبة الذكرى الخامسة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في بلاده: "تركيا بعد خمس سنوات من المحاولة للانقلابية الفاشلة أصبحت أقوى مما كانت عليه في الماضي رغم كافة المحاولات لعرقلة طريقها نحو التنمية والاستقرار".

وأضاف: "قطعت تركيا شوطا كبيرا في مجال الصناعات الدفاعية، بإعلانها إتمام مشاريع عسكرية ضخمة خلال السنوات الماضية ومنها الطائرات المسيرة والدبابات والصواريخ والسفن البحرية العسكرية وغيرها".

كما تقدم كوكصو بالشكر لقطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري على "موقفهم الراسخ ودعمهم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والشعب التركي بعد محاولة انقلاب 15 يوليو".

وأضاف: "لقد عبرت الدولة القطرية بأوضح العبارات عن إدانتها ورد فعلها تجاه محاولة الانقلاب العسكري".

وأكد: "هذا الدعم أصبح ملموسا منذ اللحظة الأولى، حين بادر الشيخ تميم بن حمد، ليكون أول زعيم دولي يعبر عن دعمه لبلدنا، عندما اتصل برئيس الجمهورية التركية (رجب طيب أردوغان) ليلة 15 يوليو 2016".

وتابع: "لذلك فإن الشعب التركي لن ينسى أبدا هذا الدعم القوي الذي قدمته قطر".

وأضاف: "على الرغم من التحديات المختلفة من قبل أطراف خارجية، لم تتخل كل من تركيا وقطر عن دعم بعضهما البعض في التصدي لمحاولة الانقلاب وخلال الأزمة الخليجية والدعم مستمر طوال السنوات الخمس الماضية".

المصدر: "الأناضول"