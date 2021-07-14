المغرب.. طائرات مسيرة تهرب القنب الهندي إلى أوروبا

نجحت السلطات الإسبانية والفرنسية، في تفكيك شبكة إجرامية تنشط في نقل المخدرات من المغرب صوب البلدان الأوروبية، باستخدام طائرات مسيرة.

وأفادت السلطات الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي مشترك، بأن تلك المنظمة تشتري شحنات مهمة من الحشيش بالشمال المغربي، ثم تعمد إلى توزيعه لاحقا في الأراضي الفرنسية، مرورا بالتراب الإسباني، لكنها تبيع كذلك مختلف أنواع المخدرات الأخرى.

وأسفرت العملية عن اعتقال ثلاثة أشخاص بفرنسا، وشخص آخر بملقا، ليتم تقديمهم أمام أنظار العدالة من أجل محاكمتهم طبقا لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وقدّمت الشرطة الإسبانية معلوماتها للأجهزة الدولية المعنية بخصوص الموضوع، فتجاوبت معها الشرطة الفرنسية التي فتحت بدورها تحقيقات أمنية حيال الشبكة الإجرامية عينها، التي تتوفر على فروع دولية متعددة أحدها يوجد بـ"عاصمة الأنوار".

المصدر: "هسبريس"