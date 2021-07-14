إثيوبيا تتحدث عن موقف قطر من قضية سد النهضة

نقلت السفارة الإثيوبية لدى الدوحة أن السلطات القطرية تدعم حق إثيوبيا في التنمية وتعتبر أن المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة، عبر حسابها في موقع "تويتر"، إن السفيرة الإثيوبية لدى الدوحة، سامية زكريا غوتو، التقت اليوم الأربعاء بوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، سلطان سعيد المريخي، حيث أكد الأخير أن بلاده "تدعم حق إثيوبيا في التنمية كما أنها لم تغير موقفها الثابت من قضية سد النهضة".

وأشار المريخي، حسب البيان الإثيوبي، إلى أن "مناقشة قضية سد النهضة شأن يخص الاتحاد الإفريقي ويجب مواصلة بحثها".

وأشارت السفارة الإثيوبية أيضا إلى أن المناقشات تطرقت إلى القضايا الثنائية بين البلدين.

ከዚህ በተጨማሪም በግድቡ ዙሪያ የሚደረገው ውይይት በአፍሪካ ሕብረት የተያዘ ጉዳይ በመሆኑ በዚሁ መቀጠል እንደሚገባው ሚስተር ሱልጣን ገልጸዋል። 3/3 — Ethiopian Embassy in Doha (@EthiopiaInQatar) July 14, 2021

Minister of State for Foreign Affairs Meets Ethiopian Ambassadorhttps://t.co/eGub3Jrr1w#MOFAQatarpic.twitter.com/e7WfZ0DL8W — MOFA - Qatar (@MofaQatar_EN) July 14, 2021

ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا حول اللقاء الذي جرى في الدوحة، قائلة إن الطرفين استعرضا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.

وأعلنت إثيوبيا مرارا رفضها لمناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، داعية إلى إبقائها في الإطار الإفريقي.

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، يوم 15 يونيو، اجتماعا لوزراء الخارجية العرب، لبحث آخر تطورات قضية سد النهضة، وأكدوا خلاله دعمهم لمطالب مصر والسودان في التمسك بضرورة توقيع إثيوبيا على اتفاق قانوني ملزم بشأن السد.

وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب اجتماع الجامعة العربية، أن بلاده "ستقدم أي دعم يطلب منها من الدول الشقيقة، مشددا على أهمية "الزخم العربي".

المصدر: RT