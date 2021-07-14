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الجيش الإسرائيلي ينشر صورا يزعم أنها لـ"مستودع أسلحة" تابع لحزب الله

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا يزعم أنها لـ
AFP
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نشر الجيش الإسرائيلي صورا عبر "تويتر" زعم أنها لمستودع أسلحة تابع لـ"حزب الله" اللبناني، وزعم أنه يبعد 25 مترا فقط عن مدرسة في مدينة عبا في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في التغريدة إن "حزب الله بنى مستودع أسلحة على بعد 25 مترا فقط من مدرسة في قرية عبا في لبنان. وهذا يعرض حياة 300 طفل يرتادون المدرسة للخطر".

وفي مقطع مصور على حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "حزب الله يستخدم الأبرياء دروعا بشرية لتنفيذ مخططاته العسكرية"، معلنا أن "جيش الدفاع لن يتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف الفاعلة".

وأضاف: "المخزن العسكري قرب مدرسة عبا الرسمية هو واحد من آلاف الأهداف المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية والتي سيتم استهدافها في أي مواجهة قادمة".

المصدر: RT

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