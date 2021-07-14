الجيش الإسرائيلي ينشر صورا يزعم أنها لـ"مستودع أسلحة" تابع لحزب الله

نشر الجيش الإسرائيلي صورا عبر "تويتر" زعم أنها لمستودع أسلحة تابع لـ"حزب الله" اللبناني، وزعم أنه يبعد 25 مترا فقط عن مدرسة في مدينة عبا في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في التغريدة إن "حزب الله بنى مستودع أسلحة على بعد 25 مترا فقط من مدرسة في قرية عبا في لبنان. وهذا يعرض حياة 300 طفل يرتادون المدرسة للخطر".

Our intelligence can reveal that Hezbollah has built a weapons warehouse just 25 meters from a school in the village of Ebba, Lebanon.



This endangers the lives of 300 children who attend the school.



Hezbollah doesn't want you to RT this,

but these innocent children need you to pic.twitter.com/FJyEyJZrIu — Israel Defense Forces (@IDF) July 14, 2021

وفي مقطع مصور على حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "حزب الله يستخدم الأبرياء دروعا بشرية لتنفيذ مخططاته العسكرية"، معلنا أن "جيش الدفاع لن يتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف الفاعلة".

وأضاف: "المخزن العسكري قرب مدرسة عبا الرسمية هو واحد من آلاف الأهداف المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية والتي سيتم استهدافها في أي مواجهة قادمة".

#حزب_الله يستخدم الأبرياء دروعا بشرية لتنفيذ مخططاته العسكرية. #جيش_الدفاع لن يتردد باتخاذ ما يلزم حيال الأهداف الفاعلة. المخزن العسكري قرب مدرسة #عبّا_الرسمية هو واحد من آلاف الأهداف المتواجدة في حوزة القيادة الشمالية والتي سيتم استهدافها في أي مواجهة قادمة#حزب_الله_يورط_لبنانpic.twitter.com/MVkoL4Pv0c — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2021

المصدر: RT