محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 520 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى

أمر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإفراج عن 520 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ومن مختلف الجنسيات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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من جانبه، أوضح المستشار، عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن "أمر الإفراج الصادر عن بن راشد يعود إلى حرص سموه في مثل هذه المناسبات على إدخال البهجة والسرور على نفوس ذوي المشمولين وعائلاتهم، وإعمالا لمبدأ إتاحة الفرصة أمام أناس أخطأوا في حق أنفسهم ومن حولهم باقتراف أفعال وضعتهم تحت طائلة القانون، لمراجعة أنفسهم والعودة إلى حياتهم مرة أخرى كأشخاص نافعين لأسرهم ومجتمعهم، في إطار من الالتزام الكامل بالقانون، والابتعاد عن مخالفة أحكامه بأي شكل من الأشكال".

#محمد_بن_راشد يأمر بالإفراج عن 520 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في #دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول #عيد_الأضحى_المبارك.#وامpic.twitter.com/2ojuPJwBAN — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 14, 2021



وأشار عصام عيسى الحميدان إلى أن "النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت لتمكين المشمولين بالعفو من مشاركة ذويهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك".

المصدر: "وام" + "الإمارات اليوم"