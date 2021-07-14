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محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 520 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 520 سجينا في دبي من مختلف الجنسيات بمناسبة عيد الأضحى
Reuters Christopher Pike
حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم
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أمر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالإفراج عن 520 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية في الإمارة، ومن مختلف الجنسيات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

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من جانبه، أوضح  المستشار، عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن "أمر الإفراج الصادر عن  بن راشد يعود إلى حرص سموه في مثل هذه المناسبات على إدخال البهجة والسرور على نفوس ذوي المشمولين وعائلاتهم، وإعمالا لمبدأ إتاحة الفرصة أمام أناس أخطأوا في حق أنفسهم ومن حولهم باقتراف أفعال وضعتهم تحت طائلة القانون، لمراجعة أنفسهم والعودة إلى حياتهم مرة أخرى كأشخاص نافعين لأسرهم ومجتمعهم، في إطار من الالتزام الكامل بالقانون، والابتعاد عن مخالفة أحكامه بأي شكل من الأشكال".


 وأشار عصام عيسى الحميدان إلى أن "النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ أمر الإفراج في أسرع وقت لتمكين المشمولين بالعفو من مشاركة ذويهم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك".

المصدر: "وام" + "الإمارات اليوم"

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