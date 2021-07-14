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وزير الخارجية المصري يستقبل الحريري ويؤكد وقوف مصر مع لبنان

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يستقبل الحريري ويؤكد وقوف مصر مع لبنان
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وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الأربعاء، إلى قصر التحرير في العاصمة المصرية القاهرة، للقاء وزير الخارجية سامح شكري.

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وذكرت صفحة المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن سامح شكري أكد على "دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي".

وأضاف أنه من الضروري "تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العُليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة".

ويزور رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، العاصمة المصرية، حيث من المرتقب أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبحث معه أخر التطورات والأوضاع في لبنان.

المصدر: RT

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