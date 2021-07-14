وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

أفادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بـ"وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام"، وفق قناة "الإخبارية".

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وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن "وقوع انفجار عرضي عند الساعة الـ05:10 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام".

وتابع: "لا يوجد أي إصابات أو خسائر -ولله الحمد- وتجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص".

متحدث #وزارة_الدفاع: لا يوجد أي إصابات أو خسائر إثر الانفجار لمخلفات ذخائر غير صالحة بـ #الخرج ويجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) July 14, 2021

المصدر: الإعلام السعودي