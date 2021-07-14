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وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج

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وزارة دفاع السعودية توضح طبيعة انفجار خارج مدينة الخرج
Reuters Faisal Nasser
قوات أمن سعودية في مناورة عسكرية
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أفادت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، بـ"وقوع انفجار عرضي بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، المخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام"، وفق قناة "الإخبارية".

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وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، عن "وقوع انفجار عرضي عند الساعة الـ05:10 من صباح اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، والمخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام".

وتابع: "لا يوجد أي إصابات أو خسائر -ولله الحمد- وتجري متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص".

المصدر: الإعلام السعودي

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