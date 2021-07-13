الحشد الشعبي ينفي وجود ضربة جوية على الحدود العراقية السورية

نفى قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي العراقي، قاسم مصلح، اليوم الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود ضربة جوية على الحدود العراقية السورية.

وذكر في بيان صحفي: "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود ضربة جوية على الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن "القاطع يتمتع باستقرار أمني وتعاون مشترك بين القوات الماسكة للأرض".

ودعا البيان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة الإخبارية.

المصدر: RT