معارض سوري: انتخاب المسلط رئيسا "للائتلاف" قد يعطي نتائج إيجابية ترضي الجميع

وصف رئيس وفد "المعارضة السورية" إلى "أستانا"، أحمد طعمة، الرئيس الجديد "للائتلاف" المعارض سالم المسلط بأنه "شخصية توافقية" وقال إن انتخابه قد يؤدي إلى نتائج إيجابية ترضي الجميع.

وقال طعمة الذي شغل سابقا منصب "رئيس الحكومة السورية المؤقتة"، إن انتخاب ممثل القبائل والعشائر السورية وأمينها العام رئيساً "للائتلاف" المعارض، يمكن أن يكون فأل خير ويؤدي للنتائج المرجوة للجميع".

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وفي حديث مع وكالة سبوتنيك أشار طعمة إلى الدور المرتقب، الذي يمكن أن تلعبه العشائر والقبائل في سوريا، خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن المسلط ينتمي إليها، وقال: إن المسلط من مؤسسي "الائتلاف"، وكان سابقاً رئيساً لهيئة التفاوض، وكذلك أميناً عاماً لمجلس القبائل والعشائر.

وكل ذلك حسب طعمة سيجعل للقبائل والعشائر دورا مهما، "لاسيما في ظل عدم وجود تجربة حزبية راسخة في سوريا، أو نقابات عريقة، أو حركات سياسية متغلغلة في المجتمع".

وأعرب طعمة عن أمله في أن يؤدي "الائتلاف" المعارض دورا حقيقيا فعالا في المرحلة المقبلة، بعد انتخاب رئيس جديد له.

المصدر: "سبوتنيك"