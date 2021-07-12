مصر.. إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي في قضية اقتحام مركز سمالوط

أحالت محكمة جنايات المنيا في مصر اليوم الاثنين أوراق 3 متهمين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من أغسطس المقبل للنطق بالحكم على 76 متهما في أحداث مركز سمالوط عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وستقرر المحكمة المصير النهائي لـ76 شخصا كان محكوما عليهم غيابيا ما بين المؤبد والسجن المشدد عام 2016 قبل أن يتم القبض على المتهمين وإعادة إجراءات محاكمتهم.

ويحاكم في القضية 119 شخصا، تمت تبرئة 5 منهم وإدانة 114 آخرين حضوريا وغيابيا في أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط ومبنى محكمة سمالوط والنيابة الإدارية وعدد من المنشآت العامة فى 14 أغسطس 2013.

ناصر حاتم

المصدر: RT